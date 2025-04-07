Омича, убившего 4-летнего пасынка, заключили под стражу

По ходатайству следствия и прокуратуры суд заключил под стражу жителя Москаленского района. 33-летнего мужчину обвиняют в убийстве 4-летнего пасынка и истязании малолетних.
Напомним, трагедия произошла в деревне Волчанка Москаленского района. Пока мать мальчика лежала в роддоме, отчим забил пасынка до смерти. Как установили в СУ СКР по Омской области, детей от первого брака супруги, мальчика и двух девочек, мужчина избивал систематически.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, мать мальчика стоит на учете в полиции и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В отношении сотрудников органов профилактики Москаленского района в СУ СКР завели уголовное дело по статье «Халатность».
По решению суда обвиняемый в убийстве и истязании отчим проведет в СИЗО минимум два месяца. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Вину в совершенных преступлениях он полностью признал.