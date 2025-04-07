Омича, убившего 4-летнего пасынка, заключили под стражу

Как сообщили в прокуратуре Омской области, мать мальчика стоит на учете в полиции и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В отношении сотрудников органов профилактики Москаленского района в СУ СКР завели уголовное дело по статье «Халатность».