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Самолет из Надыма в Уфу зафиксировал во время рейса ложную метку в системе предупреждения столкновения

Авиарейс Надым-Уфа в полете обнаружил ложную метку в системе TCAS.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 5 апреля, самолет, следовавший из Надыма в Уфу, столкнулся с ложным срабатыванием системы TCAS. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел во время снижения, когда система выдала предупреждение о возможном столкновении с другим воздушным судном. Проверка показала отсутствие других самолетов в опасной близости. Наземные системы контроля воздушного пространства также не зафиксировали посторонних объектов.

В итоге экипаж продолжил выполнение полета по плану и благополучно посадил самолет в Уфе.

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