Новые выбросы мазута обнаружили на пяти участках берега в Анапе

К ликвидации последствий загрязнения оперативно приступили силы районов, ответственных за соответствующие зоны. Вдоль побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской работы ведут команды Красноармейского, Крымского и Успенского районов. Очистка пляжной территории вблизи детского лагеря «Приморский» организована силами Мостовского района. В районе Центрального пляжа Анапы устранением мазутных следов занимаются представители Абинского района.