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Новые выбросы мазута обнаружили на пяти участках берега в Анапе

На побережье Анапы 7 апреля зафиксированы новые выбросы мазутных фракций. Следы нефтепродуктов были обнаружены в ходе утреннего мониторинга, проводимого на участках береговой линии, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, передает региональный оперштаб.

Источник: Оперштаб Кубани

К ликвидации последствий загрязнения оперативно приступили силы районов, ответственных за соответствующие зоны. Вдоль побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской работы ведут команды Красноармейского, Крымского и Успенского районов. Очистка пляжной территории вблизи детского лагеря «Приморский» организована силами Мостовского района. В районе Центрального пляжа Анапы устранением мазутных следов занимаются представители Абинского района.