Минчанка купила билет на концерт Егора Крида в Москве, но пошла в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что в Советское РУВД с заявлением о мошенничестве обратилась 18-летняя жительница Минска. Она является поклонницей российского поп-певца Егора Крида и в одном его чатов его фанатов заметила пост о продаже билетов на концерт в Москве, который состоится на стадионе «Лужники».
Минчанка, чтобы купить билет, написала продавцу личное сообщение. Кроме того, она попросила показать ей уникальный номер документа, чтобы проверить его на официальном сайте. Однако продавец под разными предлогами отказал ей.
Несмотря на это, 18-летняя жительница Минска согласилась внести 100%-ую предоплату, то есть 180 рублей. После того, как деньги поступили на чужой счет, продавец перестал общаться с девушкой, билет отправлен не был.
— Я уже не в первый раз так не успеваю купить билеты на концерт Крида, потому что быстро их раскупают. И, собственно, в прошлом году я покупала точно так же. Просто есть официальный чат Егора Крида, который прикреплен к его телеграм-каналу. И вот там люди периодически пишут или «куплю билеты», или «продам билеты». И вот я несколько раз уже так покупала. Но я всегда проверяла билеты, — признается минчанка.
18-летняя белоруска хотела попасть на концерт Крида в Москве, купила билет, но пошла в милицию. Фото: скриншот с видео ГУВД Мингорисполкома.
Девушка добавляет, что в этот раз человек предоставил много доказательств, но номер билета, который можно проверить на официальном сайте, отказался отправить под разными убедительными предлогами. По указанному факту заведено уголовного дела по факту мошенничества.
Тем временем милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах.
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