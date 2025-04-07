Минчанка купила билет на концерт Егора Крида в Москве, но пошла в милицию

— Я уже не в первый раз так не успеваю купить билеты на концерт Крида, потому что быстро их раскупают. И, собственно, в прошлом году я покупала точно так же. Просто есть официальный чат Егора Крида, который прикреплен к его телеграм-каналу. И вот там люди периодически пишут или «куплю билеты», или «продам билеты». И вот я несколько раз уже так покупала. Но я всегда проверяла билеты, — признается минчанка.