В Благовещенске молодые люди устроили массовую драку и повредили автомобиль

В Благовещенском районе Башкирии полиция начала проверку из-за конфликта между группами молодых людей, в ходе которого был поврежден автомобиль. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МВД республики.
Об инцидент стало известен после появления видеозаписи в интернете. Стражи порядка уже выяснили, кто является владельцем поврежденной машины. В настоящее время правоохранители выясняют личности всех участников инцидента.
В МВД сообщили, что проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств ЧП, после проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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