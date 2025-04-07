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Пожарные спасли ребенка во время возгорания в жилом доме на юго-западе Москвы

Сотрудники МЧС России спасли ребенка во время пожара в 12-этажном жилом доме в районе Зюзино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на юго-западе столицы по ул. Болотниковская, д. 30. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание балкона на шестом этаже 12-этажного жилого дома. При проведении работ по тушению из горящего помещения огнеборцы спасли ребенка и передали его медикам. Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован на площади 2 кв. м», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в ликвидации пожара были задействованы 25 человек и семь единиц техники.