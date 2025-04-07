Пожарные спасли ребенка во время возгорания в жилом доме на юго-западе Москвы

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на юго-западе столицы по ул. Болотниковская, д. 30. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание балкона на шестом этаже 12-этажного жилого дома. При проведении работ по тушению из горящего помещения огнеборцы спасли ребенка и передали его медикам. Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован на площади 2 кв. м», — рассказали в пресс-службе.