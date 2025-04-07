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Пыталась спрятаться от преследования: На Дону пограничники задержали 60-летнюю женщину, которая едва не убила человека

Под Ростовом пограничники задержали 60-летнюю жительницу ДНР, бежавшую от тюрьмы.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, на административной границе с Донецкой народной республикой, задержали 60-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске. Это сделали ростовские пограничники, определив, что гражданка России пыталась скрыться от уголовной ответственности.

Как уточняет источник «КП — Ростов-на-Дону», женщину объявили в розыск в ДНР по подозрению в совершении преступления по пункту 3 части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. А именно — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В связи с уголовным преследованием правоохранительные органы полагают, что россиянка пыталась скрыться от ответственности в донском регионе. Но ей этого не удалось: задержанную передали сотрудникам МВД по Донецкой народной республике.