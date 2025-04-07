В Уфе суд приговорил мужчину к 4 годам строгого режима.

В Уфе суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Горожанина обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает прокуратура Башкирии.
В суде установлено, что в феврале 2024 года полицейские задержали мужчину после извлечения наркотиков из тайника возле остановки общественного транспорта по улице Комарова. Их он приобрёл через интернет. Спустя четыре месяца уфимец был задержан уже с крупной партией запрещенного вещества.
Подсудимый признал свою вину, ранее он уже был судим за подобное преступление.
Ранее в Уфе арестовали адвоката за взяточничество в особо крупном размере.