В Уфе суд приговорил мужчину к 4 годам строгого режима.

В суде установлено, что в феврале 2024 года полицейские задержали мужчину после извлечения наркотиков из тайника возле остановки общественного транспорта по улице Комарова. Их он приобрёл через интернет. Спустя четыре месяца уфимец был задержан уже с крупной партией запрещенного вещества.