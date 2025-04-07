Экс-издателя «Медиазоны» Верзилова заочно арестовали по обвинению в госизмене

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший издатель «Медиазоны» (признано в РФ иноагентом) и экс-участник Pussy Riot Петр Верзилов (признан в РФ иноагентом), осужденный ранее заочно по делу о фейках о ВС РФ, обвиняется в государственной измене и арестован судом заочно. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Верзилову заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован судом на два месяца с момента задержания на российский территории или выдачи российской стороне», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей дела.
В прошлом году Верзилов был осужден Басманным судом на 8 лет 4 месяца колонии общего режима заочно по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.