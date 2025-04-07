Полмиллиона уплыли из-под носа: В Таганрогском заливе пограничники подняли девять сетей длиной 350 метров

В Таганрогском заливе Азовского моря браконьерам не дали поживиться незаконно пойманной рыбой на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.
В ходе рейда по акватории залива пограничники вытралили девять сетей общей длиной более 350 метров, в которые могла угодить рыба на полмиллиона рублей.
— Любительский вылов рыбы в Таганрогском заливе Азовского моря на удалении более чем в 1,5 км от берега запрещен, — напомнили донские пограничники.
Всего же с начала года, добавили в пресс-службе, из акватории залива было вытралено более 26 километров сетей, тем самым предотвращен ущерб водным биоресурсам на сумму более 32 млн рублей.