Симферополец арестован за приготовление к теракту

Ранее Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал на два месяца двух граждан России, которых обвиняют по делу о теракте на железнодорожных путях в Крыму. В конце марта обвиняемые подожгли релейные шкафы, которые отвечали за управление светофорами на станции Чистенькая Симферопольского района.