Симферополец арестован за приготовление к теракту

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
18-летний житель крымской столицы был участником международного неонацистского движения, деятельность которого признана Верховным судом России террористической и запрещена в РФ.
В Следкоме сообщили, что для дестабилизации работы органов власти он придумал план поджога здания в Симферополе. Для этого он изготовил орудие преступления и подыскал соучастников теракта из числа молодежи.
Молодой человек дал признательные показания.
Ранее Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал на два месяца двух граждан России, которых обвиняют по делу о теракте на железнодорожных путях в Крыму. В конце марта обвиняемые подожгли релейные шкафы, которые отвечали за управление светофорами на станции Чистенькая Симферопольского района.
В Крыму задержали жительницу Джанкойского района, которая собирала и передавала украинской стороне информацию в отношении военных объектов Вооруженных сил России на территории полуострова.