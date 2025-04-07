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Симферополец арестован за приготовление к теракту

Следствие предъявило обвинение 18-летнему жителю Симферополя в приготовлении к совершению теракта, его заключили под стражу.

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

18-летний житель крымской столицы был участником международного неонацистского движения, деятельность которого признана Верховным судом России террористической и запрещена в РФ.

В Следкоме сообщили, что для дестабилизации работы органов власти он придумал план поджога здания в Симферополе. Для этого он изготовил орудие преступления и подыскал соучастников теракта из числа молодежи.

К счастью, завершить начатое юноша не смог — его задержали сотрудники ФСБ и МВД. В его доме нашли предметы, которые представляют интерес для органов следствия.

Молодой человек дал признательные показания.

Ранее Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал на два месяца двух граждан России, которых обвиняют по делу о теракте на железнодорожных путях в Крыму. В конце марта обвиняемые подожгли релейные шкафы, которые отвечали за управление светофорами на станции Чистенькая Симферопольского района.

В Крыму задержали жительницу Джанкойского района, которая собирала и передавала украинской стороне информацию в отношении военных объектов Вооруженных сил России на территории полуострова.