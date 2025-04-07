Заммэра Тольятти заподозрили в получении взяток сертификатами

«Прокуратурой Центрального района г. Тольятти проведена проверка соблюдения муниципальными служащими администрации г. о. Тольятти законодательства о противодействии коррупции. По результатам проверки установлено, что заместитель главы г. о. Тольятти по социальным вопросам получала через посредника незаконные денежные вознаграждения в виде подарочных сертификатов», — сообщили в облпрокуратуре.