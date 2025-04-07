В Челябинской области иномарка перевернулась после ДТП, пострадали три человека

Предварительно известно, что 37-летний водитель Toyota Land Cruiser следовал по улице Притяжения в сторону улицы Зеленая по левой полосе, начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра, произошло столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Polo, которым управлял 29-летний мужчина.