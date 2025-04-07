В Челябинской области иномарка перевернулась после ДТП, пострадали три человека

Все произошло 7 апреля в Магнитогорске.
Предварительно известно, что 37-летний водитель Toyota Land Cruiser следовал по улице Притяжения в сторону улицы Зеленая по левой полосе, начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра, произошло столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Polo, которым управлял 29-летний мужчина.
После удара первая иномарка влетела в ограждение, повредив его, вторая совершила наезд на бордюрный камень, опрокинулась.
В результате водитель Volkswagen и двое его пассажиров 19 и 20 лет получили телесные повреждения.
Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Проводится административное расследование, по результатам которого в отношении водителя Toyota будет принято процессуальное решение.