Что известно о выбросах пальмового масла в Анапе

Известный на Кубани эколог Евгений Витишко считает, что пальмовое масло «кто-то просто выбросил в первую попавшуюся канаву», откуда оно попало в акваторию. Свою версию он изложил порталу «Утренний Юг». Эксперт считает, что последствия от выбросов масла будут не так опасны, как разлив мазута. По мнению эколога, особо охраняемой природной территории нанесен такой ущерб, что там уже «практически ничего не осталось».