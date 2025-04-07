Что известно о выбросах пальмового масла в Анапе

Новые выбросы и расследование прокуратуры
Выбросы вещества белого цвета были зафиксированы 5 и 6 апреля. Сгустки заметили на пляже Бугазской косы между станицей Благовещенской Анапы и поселком Волна Темрюкского района. Протяженность загрязненной полосы — около 10 км, уточнили в оперштабе Краснодарского края.
То, что сгустки — это пальмовое масло, пока специалисты говорят предварительно. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы с места ЧП, но пока не сообщили результаты исследований. Новороссийская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту выбросов, чтобы установить их источник. Проверки также проводит Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура, рассказало издание РБК.
Что говорят экологи о причине выбросов и их последствиях
Как пишет RTVI, экологи выдвигают разные версии происхождения выбросов — от разлива в порту до сброса растительного масла на суше рядом с источником, впадающим в море.
Сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат предполагает, что причиной загрязнения побережья пальмовым маслом могла стать авария в портовом комплексе Тамани на причале по погрузке пищевых и растительных масел. Она рассказала агентству «РИА Новости», что пальмовое масло губительно для фауны Черного моря.
«Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода. Поэтому его также стоит убирать с пляжа», — объяснила специалист.
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов предполагает, что утечка, приведшая к выбросам пальмового масла, произошла не в порту «Тамань», а, скорее всего, с судна, которое находилось в нейтральных водах. Объясняя происхождение своей версии, он сослался на непроверенные официально данные и показания сотрудников порта.
«Есть неподтверждённая информация о судне, которое “замылось” (очистило свои танки, цистерны) в нейтральных водах напротив Бугазской косы», — написал Пукалов в Telegram.
Известный на Кубани эколог Евгений Витишко считает, что пальмовое масло «кто-то просто выбросил в первую попавшуюся канаву», откуда оно попало в акваторию. Свою версию он изложил порталу «Утренний Юг». Эксперт считает, что последствия от выбросов масла будут не так опасны, как разлив мазута. По мнению эколога, особо охраняемой природной территории нанесен такой ущерб, что там уже «практически ничего не осталось».
Эколог Георгий Каваносян напомнил, что появление сгустков пальмового масла фиксируется не впервые на побережье Черного моря. В своем Telegram-канале он напомнил, что о такой же находке на берегу моря сообщали в феврале 2024 года жители Тамани. Тогда же на побережье находили мертвых медуз. Вероятной причиной инцидента называлась утечка в порту «Тамань».
Эксперт написал, что в 2017 году суд ставил на паузу работу ООО «Пищевые ингредиенты» по перевалке пальмового масла через данный порт в поселке Волна. Причиной приостановки деятельности были нарушения в сфере охраны окружающей среды и экологии. «Пищевые ингредиенты» являются частью группы компаний «ЭФКО», считающейся крупнейшим в стране экспортером пальмового масла.
В «ЭФКО» прокомментировали выбросы пальмового масла. В пресс-службе компании заявили, что причину инцидента должны установить в результате независимого исследования с участием экологов и контрольно-надзорных ведомств, сообщил «Коммерсант».
Версии об аварии в порту или на судне поддерживают эксперт по госуправлению экологией Илья Рыбальченко и член экологического совета при главе Новороссийска Вениамин Голубитченко.
«Выбросы могли произойти вследствие утечки с судна, перевозившего этот продукт, либо в результате незаконного сброса», — рассказал Рыбальченко изданию РБК.
Он уточнил, что результаты предварительного анализа свидетельствуют, что белые сгустки — пальмовое масло. Однако эксперт считает, что следует дождаться результатов исследований Росприроднадзора. По мнению эколога, пальмовое масло способно образовывать на поверхности воды пленку, которая будет препятствовать получению кислорода морскими организмами, что может быть для них критично.
Голубитченко считает, что выбросы — следствие технической проблемы или аварийной ситуации в порту при перевалке или в акватории рядом с портом «Тамань». Он уточнил, что «вынести» пальмовое масло на берег помогли течение и ветер.
Напомним, в Анапе уже несколько месяцев ликвидируют последствия крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Авария произошла 15 декабря 2024 года. Часть мазута, который перевозили суда, вылилась в море. Для устранения последствий аварии в регионе ввели режим ЧС.