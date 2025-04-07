«Зажал в руке складной нож и направлял его в сторону школьников». Суд дал четыре года рыбаку, напавшему на троих детей в Пинске

В прокуратуре заметили, что обвиняемый ранее был судим за грабеж, состоит на учете у врача-нарколога. Также сказано, что, будучи допрошенным во время судебного заседания, мужчина занимал противоречивую позицию. Сначала он говорил, что ничего не помнит, а потом сказал, что хотел научить детей вести себя уважительно со взрослыми.