«Зажал в руке складной нож и направлял его в сторону школьников». Суд дал четыре года рыбаку, напавшему на троих детей в Пинске

В Пинске рыбак с ножом напал на троих детей 11 — 12 лет. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
Удалось установить, что 18 января 2025 года примерно в 10.00, 41-летний житель Пинска взял бутылку водки, снасти и пошел на набережную реки Пина, где начал распивать алкоголь. К 15.00 спиртное закончилось и все, что происходило дальше, как сообщил мужчина, он не помнит.
По информации свидетелей и пострадавших, фигурант, применил насилие и угрожал его применением в отношении троих несовершеннолетних 11 и 12 лет, которые играли на набережной.
«Удерживая в руке складной нож, мужчина направлял его в сторону детей, двое из которых испугавшись убежали, а один ребенок остался сидеть на скамье», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сказано, что мужчина схватил ребенка, сидевшего на скамье, начал трясти за одежду. После этого он схватил несовершеннолетнего за плечи, ударил ногой в область груди и причинил ребенку физическую боль и побои. Прохожие, увидевшие все озвученное, схватили пинчанина, забрали у него нож и вызвали милицию.
В прокуратуре заметили, что обвиняемый ранее был судим за грабеж, состоит на учете у врача-нарколога. Также сказано, что, будучи допрошенным во время судебного заседания, мужчина занимал противоречивую позицию. Сначала он говорил, что ничего не помнит, а потом сказал, что хотел научить детей вести себя уважительно со взрослыми.
Суд Пинского района вынес обвинительный приговор в отношении мужчины. На основании части 3 статьи 339 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, по части 1 статьи 107 УК в отношении обвиняемого было применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.
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