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Уфимского адвоката заключили под стражу за то, что стал посредником в передаче крупной взятки

В Уфе адвоката арестовали за посредничество во взятке на 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предъявили обвинение адвокату в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали объединенная пресс-служба судов республики, Следственный комитет и ФСБ.

Согласно данным следствия, юрист, который представлял интересы обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, предложил родственнику подзащитного передать взятку в полтора миллиона рублей должностным лицам в правоохранительных органах. Целью было изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Родственник подзащитного, осознав, что предложение незаконно, обратился к правоохранителям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники ФСБ, адвоката задержали с поличным при передаче денег.

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить обвиняемого под домашний арест почти на два месяца — до 1 июня. Постановление инстанции пока не вступило в законную силу.

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