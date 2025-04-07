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В Екатеринбурге на ВИЗе трамвай столкнулся с легковушкой

В Екатеринбурге на ВИЗе движение трамваев заблокировано из-за ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в 18:41 на перекрестке улиц Викулова — Крауля в сторону улицы Волгоградской трамвай № 19 столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

— Есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь, — уточнили в паблике.

На данный момент движение трамваев, идущих по маршруту № 3, № 18, № 19, № 21 заблокировано в обе стороны.

— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, — сообщили «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции.