В Екатеринбурге на ВИЗе трамвай столкнулся с легковушкой

В Екатеринбурге в 18:41 на перекрестке улиц Викулова — Крауля в сторону улицы Волгоградской трамвай № 19 столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
— Есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь, — уточнили в паблике.
На данный момент движение трамваев, идущих по маршруту № 3, № 18, № 19, № 21 заблокировано в обе стороны.
— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, — сообщили «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции.