Двух детей и десятерых взрослых удалось спасти из уфимкого МКД, где вспыхнула квартира

Возгорание возникло в одной из комнат двухкомнатной квартиры, где загорелось домашнее имущество на площади восьми квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали двух детей и десятерых взрослых человек. Еще шесть человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.