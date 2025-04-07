Двух детей и десятерых взрослых удалось спасти из уфимкого МКД, где вспыхнула квартира

Сегодня, 7 апреля, в Уфе на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице 50-летия Октября произошел пожар. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
Возгорание возникло в одной из комнат двухкомнатной квартиры, где загорелось домашнее имущество на площади восьми квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали двух детей и десятерых взрослых человек. Еще шесть человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.
На месте ЧП медработники проводят необходимые реанимационные мероприятия. Огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.
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