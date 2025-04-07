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В Калининграде разразился медицинский скандал

В Калининграде разразился медицинский скандал: главный врач детской поликлиники попала под уголовное расследование по подозрению в мошенничестве.

Источник: Kaliningradnews

Следствие установило факты необоснованных выплат врачу-педиатру на значительную сумму свыше 1 миллиона рублей за невыполненную работу.

Эти средства, по мнению следователей, были присвоены путем фиктивных начислений заработной платы и стимулирующих надбавок.

Суд, рассмотрев материалы дела, избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Главврачу запрещено появляться вблизи поликлиники, посещать транспортные узлы и дипломатические представительства, а также общаться со свидетелями по делу. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В рамках уголовного дела будет решаться вопрос о конфискации незаконно полученных средств и возмещении ущерба бюджету, сообщили в пресс-службе суда.