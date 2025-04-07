В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме

По данным ведомства, пожар произошел на втором этаже пятиэтажного дома по улице 50-летия Октября. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелось домашнее имущество на площади восемь квадратных метров.
«Двоих детей и их бабушку пожарные МЧС России вынесли из горящей квартиры. Врачами скорой медицинской помощи на месте проведен комплекс реанимационных мероприятий. К сожалению, дети и бабушка скончались. На месте работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
Пожарные спасли 12 человек, добавили в спасательном ведомстве.