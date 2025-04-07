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В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме

УФА, 7 апр — РИА Новости. Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в центре Уфы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, пожар произошел на втором этаже пятиэтажного дома по улице 50-летия Октября. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелось домашнее имущество на площади восемь квадратных метров.

«Двоих детей и их бабушку пожарные МЧС России вынесли из горящей квартиры. Врачами скорой медицинской помощи на месте проведен комплекс реанимационных мероприятий. К сожалению, дети и бабушка скончались. На месте работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Пожарные спасли 12 человек, добавили в спасательном ведомстве.