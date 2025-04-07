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Уфимская прокуратура начала проверку из-за гибели в пожаре пенсионерки и ее маленьких внуков

Прокуроры начали проверку из-за гибели в пожаре пожилой уфимки и ее внуков.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура организовала проверку по факту пожара, в котором погибли три человека. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома по улице 50 лет Октября. Согласно предварительным данным, все случилось из-за вспыхнувшего домашнего имущества. Спасателям удалось эвакуировать 73-летнюю женщину и двух мальчиков 2017 и 2021 годов рождения, однако, несмотря на проведенные реанимацию, все трое скончались.

На месте ЧП работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует прокурор Советского района столицы Башкирии Рустам Зубаиров. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.

В надзорном ведомстве отметили, что при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Прокуратура также взяла на контроль выяснение всех обстоятельств трагедии и процессуальные решения по факту случившегося.

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