Уфимская прокуратура начала проверку из-за гибели в пожаре пенсионерки и ее маленьких внуков

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома по улице 50 лет Октября. Согласно предварительным данным, все случилось из-за вспыхнувшего домашнего имущества. Спасателям удалось эвакуировать 73-летнюю женщину и двух мальчиков 2017 и 2021 годов рождения, однако, несмотря на проведенные реанимацию, все трое скончались.