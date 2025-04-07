Опубликована видеозапись с места пожара, унесшего жизни пожилой уфимки и ее двух внуков

Спасателям удалось эвакуировать 12 человек, в том числе двоих детей. Однако медики не смогли спасти 73-летнюю женщину и ее внуков — мальчиков трех и семи лет. Все трое скончались на месте, несмотря на своевременно оказанную помощь.