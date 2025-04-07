Опубликована видеозапись с места пожара, унесшего жизни пожилой уфимки и ее двух внуков

МЧС Башкирии опубликовала видеозапись с места пожара, унесшего жизни пожилой уфимки и ее двух внуков.
Напомним, сегодня, 7 апреля в Уфе произошел страшный пожар в пятиэтажном доме по улице 50-летия Октября. По информации МЧС, возгорание началось во второй половине дня в двухкомнатной квартире на втором этаже, где полностью выгорело около восьми квадратных метров домашнего имущества.
Спасателям удалось эвакуировать 12 человек, в том числе двоих детей. Однако медики не смогли спасти 73-летнюю женщину и ее внуков — мальчиков трех и семи лет. Все трое скончались на месте, несмотря на своевременно оказанную помощь.
В настоящее время на месте происшествия работают психологи МЧС, оказывающие помощь пострадавшим и родственникам погибших, а также следственно-оперативная группа и эксперты пожарной лаборатории, устанавливающие причины трагедии.
Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Прокурор Советского района Уфы Рустам Зубаиров лично контролирует ход расследования. Особое внимание будет уделено соблюдению требований пожарной безопасности, выполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и эффективности действий экстренных служб.
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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