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Пять бригад медиков работают на месте пожара, в котором погибли пожилая уфимка и ее внуки

5 медбригад работают на месте пожара в Уфе, в котором погибли три человека.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин прокомментировал пожар, в котором погибли пожилая уфимка и ее двое внуков.

Напомним, сегодня днем, 7 апреля, в пятиэтажном доме № 5/1 на улице 50-летия Октября в Уфе произошел пожар, унесший жизни трех человек. По предварительной информации МЧС, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже.

Пожарным удалось спасти 12 человек, включая двоих детей, но 73-летняя женщина и ее внуки -трехлетний и семилетний мальчики — погибли на месте. Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.

— На месте работают пять бригад, две из них реанимационные, — заявил Рахматуллин.

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