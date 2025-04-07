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«Приношу искренние соболезнования»: мэр Уфы высказался о пожаре, в котором погибли три человека

Мэр Уфы выразил соболезнования родне погибших в пожаре на улице 50-летия Октября.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал пожар, в котором погибли пожилая уфимка и ее двое внуков.

Напомним, сегодня в пятиэтажке № 5/1 на улице 50-летия Октября в Уфе произошел пожар с трагическими последствиями. По предварительным данным МЧС, возгорание началось в двухкомнатной квартире на втором этаже здания.

В ходе спасательной операции пожарным удалось эвакуировать 12 человек, включая двоих детей. Однако спасти 73-летнюю женщину и ее маленьких внуков — трехлетнего и семилетнего мальчиков — не удалось. Все трое погибли на месте происшествия. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сейчас на месте ЧП работают пять бригад медиков, две из них — реанимационные.

— Приношу искренние соболезнования родным и близким. Причина пожара устанавливается. В администрации Советского района по факту случившегося провели заседание КЧС. Городским службам поручили усилить работу по профилактике пожаров, уделить особое внимание семьям с детьми. В администрации Советского района по факту случившегося провели заседание КЧС. Городским службам поручили усилить работу по профилактике пожаров, уделить особое внимание семьям с детьми, — заявил мэр.

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