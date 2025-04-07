«Приношу искренние соболезнования»: мэр Уфы высказался о пожаре, в котором погибли три человека

В ходе спасательной операции пожарным удалось эвакуировать 12 человек, включая двоих детей. Однако спасти 73-летнюю женщину и ее маленьких внуков — трехлетнего и семилетнего мальчиков — не удалось. Все трое погибли на месте происшествия. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сейчас на месте ЧП работают пять бригад медиков, две из них — реанимационные.