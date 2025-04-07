Стали известны подробности гибели в измельчителе рабочего из Башкирии

Согласно данным ведомства, 40-летний мужчина погиб в результате попадания в работающий бункер-измельчитель кормов. В день происшествия сотрудник выполнял свои обычные обязанности по кормлению животных и уборке помещений. После обеденного перерыва, как показали результаты исследований, он был пьян. Он приступил к работе с измельчителем и примерно через полчаса другие работники обнаружили в оборудовании останки погибшего.