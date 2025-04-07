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Стали известны подробности гибели в измельчителе рабочего из Башкирии

Завершилось расследование гибели в Башкирии животновода.

Источник: Комсомольская правда

Завершилось расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 5 февраля на молочно-товарной ферме индивидуального предпринимателя в Калтасинском районе. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Согласно данным ведомства, 40-летний мужчина погиб в результате попадания в работающий бункер-измельчитель кормов. В день происшествия сотрудник выполнял свои обычные обязанности по кормлению животных и уборке помещений. После обеденного перерыва, как показали результаты исследований, он был пьян. Он приступил к работе с измельчителем и примерно через полчаса другие работники обнаружили в оборудовании останки погибшего.

В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения требований охраны труда. В инспекции отметили отсутствие должного контроля за эксплуатацией опасного оборудования, допуск к работе сотрудника в нетрезвом состоянии, а также непроведение обязательных инструктажей по технике безопасности и необеспечение средствами индивидуальной защиты.

Все материалы расследования были переданы в следственные органы.

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