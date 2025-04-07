На Дону экс-сотрудник колонии задержан за взятку в 40 тысяч рублей

В Ростовской области задержали взяточника, который является бывшим сотрудником ФСИН. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
В феврале 2025 года мужчина получил 40 000 рублей от жены одного из заключенных. За эту сумму он пообещал передать ее мужу телефон для связи. Правоохранители узнали об этом и мужчину задержали.
Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН. Его подозревают в получении взятки. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.