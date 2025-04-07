Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону экс-сотрудник колонии задержан за взятку в 40 тысяч рублей

Бывший сотрудник ГУФСИН задержан за взятку в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали взяточника, который является бывшим сотрудником ФСИН. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

В феврале 2025 года мужчина получил 40 000 рублей от жены одного из заключенных. За эту сумму он пообещал передать ее мужу телефон для связи. Правоохранители узнали об этом и мужчину задержали.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН. Его подозревают в получении взятки. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.