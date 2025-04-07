СК возбудил уголовное дело из-за пожара, в котором погибли пожилая уфимка и ее двое внуков

В Уфе завели уголовное дело из-за гибели в пожаре трех человек. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Напомним, сегодня в пятиэтажке № 5/1 на улице 50-летия Октября в Уфе произошел пожар с трагическими последствиями. По предварительным данным МЧС, возгорание началось в двухкомнатной квартире на втором этаже здания.
В ходе спасательной операции пожарным удалось эвакуировать 12 человек, включая двоих детей. Однако спасти 73-летнюю женщину и ее маленьких внуков — трехлетнего и семилетнего мальчиков — не удалось. Все трое погибли на месте происшествия. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сейчас на месте ЧП работают пять бригад медиков, две из них — реанимационные. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выразил соболезнования родне погибших в пожаре.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работают сотрудники СК, МВД и МЧС. Проводится осмотр места пожара, опрос свидетелей и сбор доказательств. Для установления точной причины возгорания будут назначены судебные экспертизы.
— Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления республики, — заявили в Следкоме.
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