Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом ребенок пострадал в ДТП из-за нарушения правил перевозки

В Ростовской области шестилетний пассажир попал в больницу после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП из-за нарушения правил перевозки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 7 апреля на дороге «хутор Калининский — хутор Нижнекривской».

По предварительной информации ведомства, 28-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» двигался по обочине. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости слетел в кювет и перевернулся. В момент ДТП шестилетний ребенок находился на руках водителя, а не в специальном кресле.

В результате, ребенок с травмами был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети до 7 лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах. С 7 до 12 лет — либо в автокресле, либо пристегнутыми ремнем безопасности.