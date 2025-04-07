Под Ростовом ребенок пострадал в ДТП из-за нарушения правил перевозки

По предварительной информации ведомства, 28-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» двигался по обочине. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости слетел в кювет и перевернулся. В момент ДТП шестилетний ребенок находился на руках водителя, а не в специальном кресле.