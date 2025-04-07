Под Ростовом ребенок пострадал в ДТП из-за нарушения правил перевозки

В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП из-за нарушения правил перевозки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 7 апреля на дороге «хутор Калининский — хутор Нижнекривской».
По предварительной информации ведомства, 28-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» двигался по обочине. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости слетел в кювет и перевернулся. В момент ДТП шестилетний ребенок находился на руках водителя, а не в специальном кресле.
В результате, ребенок с травмами был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети до 7 лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах. С 7 до 12 лет — либо в автокресле, либо пристегнутыми ремнем безопасности.