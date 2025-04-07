Трамп: США будут заключать только выгодные сделки

Трамп заявил, что США будут заключать только честные и выгодные сделки.
США будут заключать только честные и выгодные сделки с другими странами, и в противном случае прекратят с ними взаимодействие. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной. А если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего», — заявил Трамп. Трансляция выступления велась на канале Fox News.
Ранее «Царьград» сообщал, что Трамп заявил, что США будут стремиться устранить торговый дефицит с партнерами из Европы и Азии через новые торговые соглашения. Он готов к переговорам, но требует значительных экономических уступок для укрепления экономического лидерства США.