Трамп высказался о ситуации вокруг Украины

Трамп заявил, что США, Россия и Украина приближаются к договоренностям.
Россия, США и Украина могут приблизиться к достижению договоренностей, но Вашингтон недоволен текущей ситуацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели», — сказал Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляцию мероприятия ведет Fox News.
Ранее Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. По его словам, он регулярно взаимодействует с российским лидером, передает RT. К завершению конфликта на Украине может привести пересмотр военного присутствия США в Европе. Такой шаг может стать решающим в достижении быстрого прекращения огня между противоборствующими сторонами, пишет британское издание UnHerd. Bloomberg пишет, что Москва делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине.