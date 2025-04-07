Трамп высказался о ситуации вокруг Украины

Ранее Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. По его словам, он регулярно взаимодействует с российским лидером, передает RT. К завершению конфликта на Украине может привести пересмотр военного присутствия США в Европе. Такой шаг может стать решающим в достижении быстрого прекращения огня между противоборствующими сторонами, пишет британское издание UnHerd. Bloomberg пишет, что Москва делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине.