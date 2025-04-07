Le Soir: Бельгия выделит Украине более миллиарда евро помощи

Франкен в сети X опубликовал фото с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом из Бельгии. «Де Вевер, Прево и Франкен летят в Киев не с пустыми руками. Они везут принимающей стороне более миллиарда евро помощи, полученной от замороженных активов РФ», — передает издание Soir.