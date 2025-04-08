Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У станции метро в Стамбуле прогремел мощный взрыв

По словам очевидцев, после взрыва начался пожар.

В Турции неподалёку от станции метро вечером в понедельник произошёл взрыв, инцидент случился в Стамбуле.

По словам очевидцев, после взрыва начался пожар. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Инцидент случился в западной части города у станции метро Енибосна. В соседних строениях пропало электричество.

Пожар не повлиял на работу надземной станции метро. Причина взрыва устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Турции в результате взрыва в отеле пострадали четыре человека.

Также стало известно, что при пожаре в отеле на турецком горнолыжном курорте погибли десять человек.