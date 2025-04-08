У станции метро в Стамбуле прогремел мощный взрыв

В Турции неподалёку от станции метро вечером в понедельник произошёл взрыв, инцидент случился в Стамбуле.
По словам очевидцев, после взрыва начался пожар. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Инцидент случился в западной части города у станции метро Енибосна. В соседних строениях пропало электричество.
Пожар не повлиял на работу надземной станции метро. Причина взрыва устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Турции в результате взрыва в отеле пострадали четыре человека.
Также стало известно, что при пожаре в отеле на турецком горнолыжном курорте погибли десять человек.