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На Украине разбился подаренный Британией вертолет Sea King

На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией. Члены экипажа выжили, но получили травмы. Об этом сообщают военные telegram-каналы.

На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией.

На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией. Члены экипажа выжили, но получили травмы. Об этом сообщают военные telegram-каналы.

«Члены экипажа выжили, но получили различные травмы. Инцидент произошел еще 22 февраля текущего года, но был обнародован недавно. Как уточняется в судебных документах, воздушное судно перевернулось при взлете», — сообщает «АиФ» со ссылкой на военные telegram-каналы.

Ранее телеканал RT сообщал, что 79% республиканцев в США против финансовой помощи Украине, тогда как 83% демократов поддерживают ее. Также 62% американских избирателей считают, что расширение территории США за счет включения Гренландии и Канады — плохая идея.