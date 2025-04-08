На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией.
На Украине разбился вертолет Sea King, подаренный ВСУ Британией. Члены экипажа выжили, но получили травмы. Об этом сообщают военные telegram-каналы.
«Члены экипажа выжили, но получили различные травмы. Инцидент произошел еще 22 февраля текущего года, но был обнародован недавно. Как уточняется в судебных документах, воздушное судно перевернулось при взлете», — сообщает «АиФ» со ссылкой на военные telegram-каналы.
Ранее телеканал RT сообщал, что 79% республиканцев в США против финансовой помощи Украине, тогда как 83% демократов поддерживают ее. Также 62% американских избирателей считают, что расширение территории США за счет включения Гренландии и Канады — плохая идея.