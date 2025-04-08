На Украине разбился подаренный Британией вертолет Sea King

«Члены экипажа выжили, но получили различные травмы. Инцидент произошел еще 22 февраля текущего года, но был обнародован недавно. Как уточняется в судебных документах, воздушное судно перевернулось при взлете», — сообщает «АиФ» со ссылкой на военные telegram-каналы.