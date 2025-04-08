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Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв

Жители Стамбула (Турция) услышали громкий хлопок возле станции метро Енибосна в западной части города. Затем начался пожар, сообщили журналисты.

На момент публикации пожар был уже потушен.

Жители Стамбула (Турция) услышали громкий хлопок возле станции метро Енибосна в западной части города. Затем начался пожар, сообщили журналисты.

«Громкий хлопок с яркой вспышкой прогремел около 23:03 (местное времени совпадает с мск — прим. URA.RU) по неизвестной причине. После этого в соседних домах отключилось электричество, в некоторых включились генераторы», — передает РИА Новости.

Информации о пострадавших нет. Прибывшие к месту ЧП пожарные потушили возгорание к 23:25. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Испании на территории автономном сообществе Астурия прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Еще четверо были серьезно ранены, сообщает RT. А в самом начале апреля мощный пожар охватил завод в Карелии.