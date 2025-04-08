В московском ЖК произошла стрельба

В ЖК Level произошла потасовка между дворниками.
Жители ЖК «Level Причальный» в Москве стали свидетелями стрельбы после потасовки дворников. Об этом сообщает Baza.
«Пару часов назад дворники ЖК “Level Причальный” спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба, одного из дворников ранили (эта информация не уточнена), его оперативно оттащили коллеги куда-то на парковку жилого комплекса подальше от чужих глаз и ушей», — пишет Baza в своем telegram-канале, ссылаясь на жителей. По словам одного из очевидцев, в драке замешаны сотрудники клининговой компании, обслуживающей ЖК.
Обновлено в 8:55. Руководитель пресс-службы Level Group Василий Гулин в комментарии для URA.RU опроверг информацию о стрельбе. По его словам, на видеозаписи слышны звуки ударов кулаком по стеклу такси, а не выстрелы. Кроме того, он уточнил, что охранник вмешался, чтобы разнять драку, а не «тащил раненого», как ранее сообщалось.
Ранее в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским, сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Преступник получил огнестрельное ранение и был задержан.