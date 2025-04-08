В московском ЖК произошла стрельба

«Пару часов назад дворники ЖК “Level Причальный” спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба, одного из дворников ранили (эта информация не уточнена), его оперативно оттащили коллеги куда-то на парковку жилого комплекса подальше от чужих глаз и ушей», — пишет Baza в своем telegram-канале, ссылаясь на жителей. По словам одного из очевидцев, в драке замешаны сотрудники клининговой компании, обслуживающей ЖК.