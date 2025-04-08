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Королева красоты погибла при землетрясении, пытаясь спасти ребенка в Мьянме

По словам свидетелей, женщина бросилась спасать ребенка и осталась в здании, когда оно обрушилось.

Среди обломков рухнувшего 12-этажного здания в Мандалае, которое не устояло во время разрушительного землетрясения 28 марта, спасатели обнаружили тело Сали Ми — первой обладательницы титула «Мисс Туризм Мьянмы».

Об этом сообщает издание Need To Know.

По имеющейся информации, 28-летняя девушка оказалась под завалами в момент, когда пыталась спасти ребенка во время подземных толчков. Её останки были найдены 2 апреля при расчистке разрушенного жилого комплекса.

Сали Ми представляла Мьянму на международном конкурсе «Мисс Туризм Мира 2018» и стала первой в истории страны, кто получил звание «Мисс Туризм Мьянмы». Организаторы конкурса уже выразили соболезнования семье погибшей, подчеркнув её мужество и самоотверженность.

Между тем число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3301.