Королева красоты погибла при землетрясении, пытаясь спасти ребенка в Мьянме

Среди обломков рухнувшего 12-этажного здания в Мандалае, которое не устояло во время разрушительного землетрясения 28 марта, спасатели обнаружили тело Сали Ми — первой обладательницы титула «Мисс Туризм Мьянмы».
Об этом сообщает издание Need To Know.
По имеющейся информации, 28-летняя девушка оказалась под завалами в момент, когда пыталась спасти ребенка во время подземных толчков. Её останки были найдены 2 апреля при расчистке разрушенного жилого комплекса.
Сали Ми представляла Мьянму на международном конкурсе «Мисс Туризм Мира 2018» и стала первой в истории страны, кто получил звание «Мисс Туризм Мьянмы». Организаторы конкурса уже выразили соболезнования семье погибшей, подчеркнув её мужество и самоотверженность.
Между тем число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3301.