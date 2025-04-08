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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600

Ещё 160 человек числятся пропавшими без вести.

В результате подземных толчков в Мьянме погибли 3 600 человек, информирует Associated Press.

Кроме того, по данным агентства, ещё 160 человек числятся пропавшими без вести. Травмы получили свыше пяти тысяч человек.

В сообщении подчёркивается, что спасательные работы в Мьянме завершены.

В публикации сказано, что в пострадавших районах живут более 17 миллионов человек. Им требуются продукты, вода, медицинское обслуживание и финансовая помощь, а также жильё.

Многие районы Мьянмы остались без электричества и связи. Разрушены дороги и мосты.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано на территории Мьянмы. Кроме того, подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Туризм Мьянмы» Сали Ми погибла при землетрясении, пытаясь спасти ребёнка в Мьянме.