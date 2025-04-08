Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском

«Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании также сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — сказал Навроцкий в эфире телеканала Trwam.