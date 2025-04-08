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Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском

Выдвинутый на пост президента Польши от ведущей оппозиционной партии Право и справедливость Кароль Навроцкий выразил свое глубокое разочарование действиями Владимира Зеленского. Политик видит в Киеве не партнера, а конкурента, сообщает польский телеканал Trwam.

Зеленский не оправдал ожиданий претендента на кресло президента Польши.

Выдвинутый на пост президента Польши от ведущей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил свое «глубокое разочарование» действиями Владимира Зеленского. Политик видит в Киеве не партнера, а конкурента, сообщает польский телеканал Trwam.

«Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании также сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — сказал Навроцкий в эфире телеканала Trwam.

Он отметил поддержку, оказанную украинским беженцам со стороны поляков, а также шаги, предпринятые польским правительством в помощь украинской армии. Политик напомнил, что вопрос о проведении эксгумаций жертв Волынской трагедии на территории Украины по-прежнему остается открытым. Навроцкий выразил мнение, что в случае избрания на пост президента он намерен стремиться к установлению отношений с Украиной, которые будут строиться исключительно на основе партнерских принципов.

Против президента Украины выступила главная украинка в США Виктория Спартц. Она потребовала отставки Владимира Зеленского, поскольку он не является легитимным. Политик призвала Киев признать факт потери территорий, указав, что игнорирование этого обстоятельства может привести к ухудшению ситуации, пишет «Царьград».