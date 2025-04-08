NTK: экс-королева красоты погибла, спасая ребенка при землетрясении в Мьянме

Число жертв землетрясения в стране к 7 апреля достигло 3,6 тысячи человек, отмечает RT. При этом китайские ученые предупреждают о риске новых землетрясений в Азии, передает «Национальная служба новостей». По мнению сейсмолога РАН Алексея Завьялова, от подземных толчков не застрахована и европейская часть России, сообщает телеканал 360.