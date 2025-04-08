Массовая авария с участием 15 машин произошла в Брянске

В Брянске 7 апреля произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором оказались задействованы 15 автомобилей.
Информацию об этом распространила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на путепроводе, расположенном в Фокинском районе города, около 20:12 по местному времени. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Audi, двигаясь в направлении от улицы Дзержинского к улице Шолохова, потерял контроль над транспортным средством и сначала врезался в бордюр с правой стороны дороги. После первого удара машину развернуло, и она снова ударилась — на этот раз в разделительный бордюр между встречными полосами.
Этот инцидент стал отправной точкой для последующей цепочки столкновений: сначала пострадали ещё четыре машины, затем произошло ещё несколько аварий, в результате чего общее число поврежденных транспортных средств достигло пятнадцати.
По данным ГИБДД, один из участников аварии обратился за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется проверка.
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