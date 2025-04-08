Массовая авария с участием 15 машин произошла в Брянске

Авария произошла на путепроводе, расположенном в Фокинском районе города, около 20:12 по местному времени. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Audi, двигаясь в направлении от улицы Дзержинского к улице Шолохова, потерял контроль над транспортным средством и сначала врезался в бордюр с правой стороны дороги. После первого удара машину развернуло, и она снова ударилась — на этот раз в разделительный бордюр между встречными полосами.