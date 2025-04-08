МВД: при краже денег через вирус в телефоне следует обратиться в банк

В случае, если мошенники украли деньги через вирус на мобильном телефоне, пострадавшим рекомендуется немедленно отключить телефон, извлечь SIM-карту, заблокировать операции через горячую линию банка и обратиться в полицию. Эти меры прописаны в материалах МВД.
В инструкциях уточняется, что пострадавшему следует сразу прекратить любые действия с устройством, отключить его и сохранить телефон как потенциальное средство совершения преступления. Также не рекомендуется пытаться самостоятельно или с помощью сторонних IT-специалистов искать и устранять вирусы, а также отправлять телефон в сервисные центры для восстановления.
Затем необходимо обратиться в банк по горячей линии, чтобы заблокировать операции с расчетным счетом, аннулировать незаконный перевод и запросить блокировку доступа к «Мобильному банку». Кроме того, следует направить заявление в банк с просьбой отозвать платеж и вернуть средства.
Заявление можно отправить в банк по факсу или электронной почте (с сканированным оригиналом). Оригинал документа должен быть доставлен в банк в течение суток. Важно также обратиться в банк получателя перевода с заявлением о приостановке выполнения платежа и возврате средств.
В течение одного дня необходимо подать заявление в правоохранительные органы о факте кражи денежных средств, при этом предоставить документы, подтверждающие факт списания средств. Эта информация может быть получена из «личного кабинета» сотовой связи или через онлайн-банкинг с письменного согласия потерпевшего.
Ранее МВД РФ предупредило граждан о распространении мошеннических схем, связанных с фейковыми лотереями и розыгрышами, призвав проявлять бдительность и осторожность.