В Хабаровске перевернулся автомобиль, травмы получили три человека

По предварительным данным, сегодня, 08.04.2025, в 6 часов 24 минуты в г. Хабаровске водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, в районе дома N 24 по ул. Жуковского не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и два его пассажира.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к месту происшествия незамедлительно выехало отделение 3 пожарно-спасательной части и дежурная смена спасателей ПСО (с. Ракитное) МЧС России.
«По прибытию обнаружили на обочине дороги двоих мужчин, женщину и 7-летнего ребёнка. Они смогли выбраться из перевернувшегося автомобиля, им требовалась помощь, — рассказал спасатель 1 класса ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр Лютый. — На месте происшествия уже работали пожарные МЧС России. Они приняли меры для предупреждения возгорания перевернувшегося автомобиля, провели смыв топлива. Совместно оказали первую помощь пострадавшим, дали воды. Женщину с ребенком посадили в тепло в свою машину».
Почти сразу прибыли бригады «скорой помощи». Спасатели передали пострадавших медикам для дальнейшей госпитализации.
Все обстоятельства случившегося ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.