В Хабаровске перевернулся автомобиль, травмы получили три человека

«По прибытию обнаружили на обочине дороги двоих мужчин, женщину и 7-летнего ребёнка. Они смогли выбраться из перевернувшегося автомобиля, им требовалась помощь, — рассказал спасатель 1 класса ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр Лютый. — На месте происшествия уже работали пожарные МЧС России. Они приняли меры для предупреждения возгорания перевернувшегося автомобиля, провели смыв топлива. Совместно оказали первую помощь пострадавшим, дали воды. Женщину с ребенком посадили в тепло в свою машину».