ФСБ: жителя Камчатки осудили на десять лет за финансирование терроризма

«Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении.