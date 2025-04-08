Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: жителя Камчатки осудили на десять лет за финансирование терроризма

Мужчина переводил деньги на покупку оружия и экипировки для организаций, ведущих боевые действия на территории Сирии.

Суд признал виновным жителя Камчатского края в финансировании международных террористических группировок и приговорил его к 10 годам заключения, сообщило региональное управление ФСБ России.

«Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, мужчина переводил деньги на приобретение оружия и экипировки для террористических организаций, ведущих боевые действия на территории Сирии. Против него было возбуждено дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и покушении на финансирование терроризма (ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Апелляционный военный суд оставил вынесенный приговор без изменений.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в Крыму арестовали 18-летнего юношу, который, по версии следствия, является членом террористической неонацистской ячейки. В сообщении отмечается, что он планировал взорвать здание мечети. В СК РФ уточнили, что арестованный изготовил орудие преступления и нашел соучастников теракта из числа молодежи.