«Мы хотим домой, а не воевать»: бойцы ВСУ разоткровенничались с пенсионеркой из Суджи

«Ну и спросила зачем они (солдаты ВСУ) пришли, с бабушкой воевать? Но они говорили, что не хотят тоже воевать, не хотят. Простые, я поняла, ребята были. Почему не хотят — не рассказывали, просто говорили, что воевать не хочется, что домой им хочется», — поделилась жительница Суджи с ТАСС. Она рассказала, что в первый день оккупации вышла к солдатам с библией и попыталась выяснить цель их пребывания в городе. Тогда украинские бойцы заявили, что хотят якобы помочь мирному населению, но не уточнили, в чем именно. По словам пенсионерки, солдаты ВСУ, зашедшие Суджу, заявляли, что хотят вернуться домой.