Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске при пожаре в частном доме погибла женщина

В Красноярске произошел смертельный пожар.

Источник: МЧС РФ

В Красноярске при пожаре погибла 67-летняя женщина. Как рассказали в краевом МЧС, всё случилось вечером 7 апреля в одноэтажном кирпичном доме по улице Линейная. Огонь повредил домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Ликвидировали пожар силами 17 человек личного состава.

Внутри дома обнаружили тело погибшей горожанки. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. По той же причине в Иланском по улице Олимпийская горел гараж и хозпостройки. Огонь потушили на площади 184 квадрата.

На 802-м километре трассы «Сибирь» столкнулись грузовой автомобиль и фронтальный погрузчик. В результате произошел разлив топлива, пожарные смыли его. Никто не пострадал.