В Красноярске при пожаре в частном доме погибла женщина

В Красноярске при пожаре погибла 67-летняя женщина. Как рассказали в краевом МЧС, всё случилось вечером 7 апреля в одноэтажном кирпичном доме по улице Линейная. Огонь повредил домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Ликвидировали пожар силами 17 человек личного состава.
Внутри дома обнаружили тело погибшей горожанки. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. По той же причине в Иланском по улице Олимпийская горел гараж и хозпостройки. Огонь потушили на площади 184 квадрата.
На 802-м километре трассы «Сибирь» столкнулись грузовой автомобиль и фронтальный погрузчик. В результате произошел разлив топлива, пожарные смыли его. Никто не пострадал.