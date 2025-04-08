В Красноярске при пожаре в частном доме погибла женщина

В Красноярске при пожаре погибла 67-летняя женщина. Как рассказали в краевом МЧС, всё случилось вечером 7 апреля в одноэтажном кирпичном доме по улице Линейная. Огонь повредил домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Ликвидировали пожар силами 17 человек личного состава.