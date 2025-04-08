Япония хочет помириться с Россией

Японское правительство настроено решить вопрос принадлежности Южных Курил.
Токио выразило желание заключить мирный договор с Москвой, несмотря на текущие трудности в двусторонних отношениях. Это следует из ежегодного дипломатического доклада японского МИД «Синяя книга».
«Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим.) и заключении мирного договора», — отмечается в документе. В японском ведомстве отметили, что территориальный вопрос пока находится в приоритете.
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В конце января премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил намерение Токио продолжать работу над решением вопроса о принадлежности островов и заключением мирного договора с Россией, несмотря на сложные двусторонние отношения. В своей речи перед парламентом он подчеркнул, что стране необходимо решать эту проблему. Главным препятствием для заключения мирного договора остаются противоречия по южной части Курил. Переговоры между Москвой и Токио также были осложнены после введения антироссийских санкций, после чего Россия приостановила консультации. Однако позже МИД РФ заявил о готовности рассматривать мирные инициативы.
Вопрос принадлежности Курильских островов вновь стал актуальным в 2018 году. Япония долго предъявляет претензии на южные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, общая площадь которых составляет 5175 квадратных км. В то время, как Россия считает, что Япония утратила суверенитет над этими территориями, подписав Акт о капитуляции 2 сентября 1945 года.