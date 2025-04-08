Япония хочет помириться с Россией

В конце января премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил намерение Токио продолжать работу над решением вопроса о принадлежности островов и заключением мирного договора с Россией, несмотря на сложные двусторонние отношения. В своей речи перед парламентом он подчеркнул, что стране необходимо решать эту проблему. Главным препятствием для заключения мирного договора остаются противоречия по южной части Курил. Переговоры между Москвой и Токио также были осложнены после введения антироссийских санкций, после чего Россия приостановила консультации. Однако позже МИД РФ заявил о готовности рассматривать мирные инициативы.