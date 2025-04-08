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В Красноярском крае 12 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

Специалисты Краснотуранской спасательной станции помогли 12 рыбакам.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище около села Советская Хакасия рыбаки оказались оторваны от берега из-за ураганного ветра, который отколол льдину и понес ее в сторону Краснотуранского района. Как рассказали краевые спасатели, мужчины рисковали попасть в холодную воду.

Сами рыбаки начали звонить в экстренную службу — счет шел на минуты. Штормовой ветер и волны начали ломать льдину, добавили в ведомстве.

На помощь выдвинулись специалисты Краснотуранской спасательной станции. Используя все имеющиеся средства, они эвакуировали 12 мужчин с трех льдин.

Однако сильный ветер, волны и осколки льда повредили судно — салон оказался затоплен. Несмотря на это, спасатели, рискуя жизнями, продолжили оказывать помощь пострадавшим. В итоге всех рыбаков доставили на берег.

Краевые спасатели напоминают: зимняя рыбалка в апреле на хрупком льду опасна для жизни.