В Красноярском крае 12 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

На Красноярском водохранилище около села Советская Хакасия рыбаки оказались оторваны от берега из-за ураганного ветра, который отколол льдину и понес ее в сторону Краснотуранского района. Как рассказали краевые спасатели, мужчины рисковали попасть в холодную воду.
Сами рыбаки начали звонить в экстренную службу — счет шел на минуты. Штормовой ветер и волны начали ломать льдину, добавили в ведомстве.
На помощь выдвинулись специалисты Краснотуранской спасательной станции. Используя все имеющиеся средства, они эвакуировали 12 мужчин с трех льдин.
Однако сильный ветер, волны и осколки льда повредили судно — салон оказался затоплен. Несмотря на это, спасатели, рискуя жизнями, продолжили оказывать помощь пострадавшим. В итоге всех рыбаков доставили на берег.
Краевые спасатели напоминают: зимняя рыбалка в апреле на хрупком льду опасна для жизни.