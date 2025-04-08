В Красноярском крае 12 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

На Красноярском водохранилище около села Советская Хакасия рыбаки оказались оторваны от берега из-за ураганного ветра, который отколол льдину и понес ее в сторону Краснотуранского района. Как рассказали краевые спасатели, мужчины рисковали попасть в холодную воду.