От «онлайн-биржи» до «адвоката»: как машиниста из Шелехова дважды обманули аферисты

Житель Якутии, работающий машинистом в Шелехове, стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на онлайн-бирже. Он нашел объявление о работе в интернете и оставил заявку, об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД Иркутской области.
Мужчине позвонили «финансисты» и предоставили депозит для сделок, после чего он решил вложить свои деньги, но они не появились в виртуальном кошельке. После нескольких звонков «куратору», машинист подождал ещё несколько дней, и только когда злоумышленник предложил продублировать перевод в размере 45 тыс. рублей, он решил поискать отзывы о «брокерах».
Чтобы вернуть деньги, мужчина нашел «адвокатскую контору» в интернете. Лжеюрист сказал, что счет с деньгами находится в банке другой страны, и предложил оплатить услуги нотариуса вместо поездки.
Машинист перевел мошенникам 25 тыс. рублей, но засомневался в своих действиях и обратился в полицию.
Напоминаем, что недавно 18-летняя студентка студентка из Иркутска перевела мошенникам наследство в 1,2 млн рублей. Правоохранители установили, что в мессенджере с девушкой связался неизвестный и представился «сотрудником» почты.