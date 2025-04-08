От «онлайн-биржи» до «адвоката»: как машиниста из Шелехова дважды обманули аферисты

Мужчине позвонили «финансисты» и предоставили депозит для сделок, после чего он решил вложить свои деньги, но они не появились в виртуальном кошельке. После нескольких звонков «куратору», машинист подождал ещё несколько дней, и только когда злоумышленник предложил продублировать перевод в размере 45 тыс. рублей, он решил поискать отзывы о «брокерах».