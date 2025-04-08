Под Новосибирском погиб мотоциклист в ДТП с автомобилем Haval

В Новосибирском районе сотрудники Госавтоинспекции занимаются расследованием ДТП, в котором погиб мотоциклист. Инцидент произошёл 7 апреля примерно в 16:15. Мужчина, управлявший мотоциклом марки BRZ, выезжал со второстепенной дороги рядом с дачным кооперативом «Родина». На 11 километре автодороги «Новосибирск — посёлок Тулинский» его сбил автомобиль Haval.
В результате ДТП мотоциклист получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, он скончался. Женщина, сидевшая на переднем сиденье автомобиля Haval, также получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.
Сейчас Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия, чтобы установить причины ДТП. Водители предупреждаются о необходимости проявлять повышенную осторожность при приближении к мототранспорту. Важно помнить, что многие мотоциклисты могут быть неопытными и не всегда знают все правила дорожного движения, что может привести к нехватке навыков управления.