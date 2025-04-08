Под Новосибирском погиб мотоциклист в ДТП с автомобилем Haval

Сейчас Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия, чтобы установить причины ДТП. Водители предупреждаются о необходимости проявлять повышенную осторожность при приближении к мототранспорту. Важно помнить, что многие мотоциклисты могут быть неопытными и не всегда знают все правила дорожного движения, что может привести к нехватке навыков управления.