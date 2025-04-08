В Новосибирске ночью загорелся Mercedes-Benz без номеров

В Новосибирске ночью на 8 апреля возле дома № 8 на улице Владимира Заровного загорелся Mercedes-Benz. На место пожара выезжали сотрудники МЧС.
Около 4:30 ночи пожарные потушили горящий легковой автомобиль и защитили от огня рядом расположенные машины. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение за три минуты. Пострадавших и поврежденных огнем других транспортных средств нет, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как сообщили подписчики группы АСТ-54, автомобиль был затонирован и без госномеров. Несколько дней он стоял под окнами дома и мешал проезду к подземной парковке.