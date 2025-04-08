В Новосибирске ночью загорелся Mercedes-Benz без номеров

Около 4:30 ночи пожарные потушили горящий легковой автомобиль и защитили от огня рядом расположенные машины. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение за три минуты. Пострадавших и поврежденных огнем других транспортных средств нет, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.